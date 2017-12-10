ليفربول يرفع الراية البيضاء أمام برشلونة بسبب كوتينيو

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر بريطانية عن استسلام نادي ليفربول الإنجليزي أمام المحاولات المستمرة لـنادي برشلونة الإسباني في ضم البرازيلي الشاب فيليب كوتينيو.

ويترقب الفريق الإسباني موعد رحيل كوتينيو عن ملاعب ليفربول؛ إما في يناير المقبل أو في فترة الانتقالات الصيفية.

كما يرغب ليفربول في بيع كوتينيو؛ في ظل تألق الثلاثي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني في الموسم الحالي. ويسعى لاستخدام أموال بيع اللاعب في شراء لاعبين جدد في يناير المقبل أو موسم الشتاء.

يذكر أن، كوتينيو تلقى وعد من إدارة ليفربول بالموافقة على رحيله في حال وجود عرض جيد من برشلونة.