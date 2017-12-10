” قياس ” يبحث استغلال بيانات المتقدمين لاختباراته

عادل الحربي(صدى):

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري، إحصائيات حول عدم استغلال المركز 80% من البيانات المتوافرة لديه عن المتقدمين لاختباراته.

وأكد المشاري، خلال ندوة بالمركز عقدت أمس الثلاثاء، حول استثمار البيانات؛ أن المركز بدأ ينقب في بيانات المتقدمين لاختباراته، ويحللها باستخدام تطبيقات وأساليب ذكاء الأعمال بجمع البيانات المهمة التي يمكن الاستفادة منها في بنك بيانات موحد، ومن ثم ربط البيانات، واستخراج المعلومات والتقارير التفاعلية منها، وإتاحتها للمهتمين والمختصين للاستفادة منها ومشاركتها مع الجهات الأخرى.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس إلى أن المركز لم يستغل هذه البيانات في المرحلة السابقة؛ بسبب عدم توغله فيها وتحليلها، مضيفًا أن المركز يمتلك بيانات كثيرة لنحو 6 ملايين فرد تقدموا لاختباراته.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أن عدم استثمار البيانات وتحليلها لدى عدد من الجهات، يسبب في بناء أحكام واتخاذ قرارات غير مُرشَّدة؛ لعدم اعتمادها على بيانات دقيقة أو عرضها وربطها بطرق خاطئة وغير مهنية.