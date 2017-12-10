وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود مؤخراً عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ, أستاذ مشارك، و أستاذ مساعد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة http://dfpa.ksu.edu.sa/ مشيراً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 22/3/1439هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 3/4/1439هـ.