بالصور.. ” الوقيد ” يلقي محاضرة عن ” مكافحة الفساد الإداري ” بشرطة الجوف

سهو الهشال(صدى):

عقد محاضرة يوم الأحد الموافق ٢٢-٣-١٤٣٩ هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز بمديرية الشرطة بعنوان ( مكافحة الفساد الاداري) شملت منسوبي الشرطة وأفرع الأمن العام بالمنطقة القاها مدير إدارة الشؤون القانونية بمنطقة الجوف العقيد/ جمال بن سلامة الوقيد وبحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية مشاركة المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يقام كل عام باليوم التاسع من شهر ديسمبر والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الحد من انتشاره.

