صعوبة تحقيق حلم البولندي ” ليفاندوفيسكي ” بالانضمام للريال

طلال الغامدي(صدى):

مازال حلم اللعب لصفوف ريال مدريد؛ يراود اللاعب الدولي روبيرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونيخ. حيث يواصل ليفاندوفيسكي تفكيره في الانضمام للريال.

ومنذ أيام قليلة؛ كانت لديه الفرصة للانضمام للريال إلا أنه خفق في استغلالها؛ بعد توقيعه اتفاقية مع ميونيخ.

ومن جهة أخرى، يسعى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد منذ سنوات لضم اللاعب لكن ميونيخ يقف عائق له.

يذكر أن حلم اللعب للريال يصعب أمام البولندي ليفاندوفيسكي؛ في ظل وجود الصفقة المحتملة للاعب ” ايكاردي “.