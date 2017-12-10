طالب يطعن زميله لأسبقية الدخول للمدرسة

القاهرة(صدى):

قام أحد الطلاب بمدرسة أجا الثانوية الصناعية بالدقهلية في مصر، بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض بسبب خلاف نشب بينهم على أولولية دخول المدرسة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا، يفيد وصول أحمد طالب الصف الثاني الثانوي بمدرسة أجا الصناعية، إلى مستشفى أجا المركزي، مصابًا بجرح قطعي بفروة رأسه واشتباه بكسر الجمجمة.

وأقر الطالب أنه بعد انتهائه من المدرسة وتوجهه إلى منزله، فوجيء بقيام شخص يدعي ” وصيف ” طالب معه بنفس الصف، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض ” سكين ” وإصابته، وذلك لأسبقية الدخول للمدرسة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحديد المتهم وضبطه.