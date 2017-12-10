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بالفيديو.. توأم ” ذا فويس كيدز ” يخطفا الأنظار بصوتهما المميز

بالفيديو.. توأم ” ذا فويس كيدز ” يخطفا الأنظار بصوتهما المميز
أماني الغامدي(صدى):

أثار التوأم السوري خالد وعابد المرعي (11 عاماً) ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي عقب خطفهما الأنظار خلال مشاركتهما في برنامج ” ذا فويس كيدز ” بطرافتهما وصوتهما المميّز.

وغنى كل منهما منفرداً، وأدّى خالد أغنية ” إسأل مرّة عليا ” لمحمد عبد المطلب، فاستدار له كل من نانسي عجرم وتامر حسني فاختار أن ينضم إلى فريق النجمة اللبنانية، ثم غنّى عابد المرعي “ظلموني الناس” لكوكب الشرق أم كلثوم، فاستدار له النجوم الثلاثة واختار أن ينضم أيضاً إلى فريق نانسي.

وتنبّهت نانسي بعد التفافها إلى أن عابد هو الشقيق التوأم لخالد بأسلوبها، أخبرته أن خالد قد اختارها، كذلك طلب منه تامر أن يختاره، وحاول إقناعه بتغيير الحكم، خاصة وأن شقيقه اختار نانسي، إلا أن عابد أصرّ على أن ينضم إلى فريقها.

 


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