” خيركم ” تمنح أمريكية إجازة قرآنية

نايف السالم(صدى):

حصلت الأمريكية يافا عوينات على إجازة قرآنية برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية على يد أحد معلمات جمعية خيركم بجدة وذلك في الحرم المكي الشريف.

وقرأت عوينات على الأستاذة كريمة عبر الانترنت وهي في محل اقامتها في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة بعدها توجهت إلى المملكة لأداء العمرة ولتلتقي المقرئة كريمة وتختم على يدها آخر جزء من القرآن الكريم وتحصل على الاجازة في الحرم المكي الشريف.

وعبرت عوينات والتي قدمت إلى المملكة برفقة والدها عن شكرها لجمعية خيركم وبسعادتها البالغة لحصولها على الاجازة في أقدس بقاع العالم -مكة المكرمة- مبينة أن البرامج والتطبيقات الالكترونية التي أطلقتها خيركم ساعدتها في الحصول على الاجازة ومواصلتها لعلوم القرآن ، فيما دعت الأستاذة كريمة لعوينات أن يتقبلَ الله منها ويبارك ختمتهما، وأن يجعلها من أهل القرآن الذين هم أهلُهُ وخاصته.

يذكر أنه منذ انطلاق جمعية خيركم عام 1396هـ استفاد من حلقاتها التقليدية والالكترونية أكثر من 750 ألف شخص ينتمون الى 100 دولة حول العالم.