بالصور .. أجرأ ألوان الشعر هذا الموسم

متابعات(صدى):

تختلف صيحات ألوان الشعر وتتعدد كل موسم، فهذا الشتاء صار اللون الرمادي هو الأكثر شيوعا فرغم أنه لون صعب إلا أنه مختلف وراقي ويعطي جاذبية فردية ولمسة عصرية شتائية مثيرة، إضافة انه يتناسب مع مختلف ألوان البشرة.

رغم جمال اللون الرمادي إلا أنه صعب الحصول عليه ،خاصة للشعر الداكن، ويحتاج حرص ودقة، فيمكنك الاستعانة بالمتخصصين من خبراء التجميل حتى تحصلين على نفس الدرجة دون إتلاف للشعر، كما يميز هذا اللون جرأته وأنه جذاب وعصري.

اذا عزمتي الحصول علي هذه الدرجة فعليك ان تلاحظي جيدا وتختاري بدقة وعناية اللون الذي ترغبين فيه، فالرمادي له درجات عديدة مثلا الرمادي المتوسط مع جذور سوداء، والرمادي لكل الشعر مع درجات تميل إلى البنفسجي البارد ، والشعر الأشقر الثلجي وهذا يفضله الكثير من النساء الذي يقترب إلى درجات الرمادي .