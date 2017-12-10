بالصور.. عرض باجاني زوندا ريفييرا الوحيدة من نوعها للبيع

عادل الحربي(صدى):

تعرض سيارة ” باجاني زوندا ريفيرا ” الوحيدة من نوعها للبيع الآن في صالة عرض Seven Car Lounge في المملكة ، وتوقع البعض أنها كانت متوجهة لصاحبها مباشرة في المملكة ولكن ما اتضح أن السيارة الخارقة معروضة للبيع هناك.

وليس من الواضح ما إذا كان المعرض قد طلب السيارة لعميل معين ولكنه قرر عدم اكمال الصفقة والحصول على السيارة أم أن الشركة طلبت السيارة بصورة خاصة لصالحها وفي كلتا الحالتين، فإن السيارة تبحث عن منزل جديد وبالنظر لكثرة عشاق هذه النوعية من السيارات في المملكة العربية السعودية، فنحن لن نفاجيء أن نرى عملية بيعها بسرعة.

ولم يتم الإعلان عن أي سعر مطلوب، ولكن شركة السيارات أكدت أن ريفييرا قطعت 31 ميلا (50 كم) كما أن لديها قوة 760 حصان، وهذا يعني أنها تشارك جميع مكوناتها الميكانيكية، بما في ذلك محرك AMG V12 سعة 7.3 لتر، مع المركبات الأخرى في مجموعة 760-series لسيارات زوندا.