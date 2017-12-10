محاكمة 3 أشخاص بتهمة إخفاء جثة زميلهم

دبي(صدى):

وجهت محكمة جنايات في دبي، لثلاثة طلبة خليجين تهمة إخفاء جثة زميلهما بعد وفاته إثر تعاطى جرعة هيروين زائدة، بتركه في منطقة رملية ووضعه داخل مركبته ليخفوه عن الأنظار.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع الجناة، بإدانة المتهم الثالث بتهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة من الهيروين للمجنى عليه مما أدى إلى وفاته.

وأنكر المتهمين الأول والثاني معرفتهما بمكان وجود المجنى عليه في بادئ الأمر، مشيرين أن المتهم الثالث اتصل بهما وأخبرهما بوفاة الشاب وطلب منهم الحضور، فتوجها إليه وكانت الجثة في السيارة.

وأفاد شاهد عيان أن المتهم الأول اتصل بالمتهم الثاني، ثم توجهوا سويا إلى منطقة لهباب الرملية وأوقفوا المركبة خلف تل رملي قريب من الشارع العام، بحيث يصعب مشاهدتها عند المرور في الشارع.