بالصور.. انطلاق الأسبوع الثقافي الصيني السعودي بمركز الملك فهد الثقافي

سعيد العجل(صدى):

برعاية وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد تنطلق مساء غد الإثنين فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

وأوضح المشرف على وكالة العلاقات الثقافية الدولية عمر العقيل أن هذه الفعالية تأتي في إطار التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وعلاقات الصداقة بين البلدين.

وذكر العقيل أن تنظيم الوزارة لهذه الفعالية يأتي بالتعاون مع سفارة الصين بالرياض، حيث ستشتمل على عدد من الفعاليات أبرزها عروض ” الأكروبات الصينية ” الشهيرة، وعروض الأفلام الصينية ومعارض تراثية وما يتعلق بالثقافة الصينية، حيث سيقوم خلالها 8 فنانون صينيون من خلال عروض تفاعلية برواية ” رحلة الثقافة الصينية العربية عبر طريق الحرير ” ، وستبدأ الفعاليات الساعة الرابعة عصرا، وسيكون الدخول لها مجانا.

وقد خصصت الوزارة مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات التي ستساعدهم على الاستفادة من هذه الفعاليات بكل يسر وسهولة، كما قامت بتوفير نقاط بيع للوجبات.

وأضاف المشرف على وكالة العلاقات الثقافية الدولية عمر العقيل بأن الأسبوع الثقافي الصيني سينتقل بعد انتهائه من مدينة الرياض إلى مدينة جدة حيث سيقام في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الأول تزامناً مع معرض جدة الدولي للكتاب.

