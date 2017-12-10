بعد هزيمة ” داعش ” .. خارجية أمريكا: سنواصل العمل مع العراق لمحاربة الإرهاب

واشنطن(صدى):

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بانتهاء الحرب على تنظيم ” داعش ” الإرهابي في العراق، مهنئة الشعب العراقي وقوات الأمن العراقية، التي فقد الكثير منهم حيواتهم بكل بطولة خلال قتالهم ” داعش ” .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان لها، لإن الولايات المتحدة تشارك الحكومة العراقية، في التأكيد على حقيقة أن تحرير العراق لا يعني نهاية القتال ضد الإرهاب أو حتى ضد ” داعش ” .

وأكدت أنها ومعها التحالف الدولي لهزيمة داعش، سيواصلان شراكتهما مع قوات الأمن العراقية من خلال تقديم المشورة والتدريب وتوفير العدة لهم، مشيرة إلى أنه يجب التحلي باليقظة معًا في مواجهة كل الأيدولوجيات المتطرفة لمنع عودة داعش أو ظهور التهديدات من أي جماعة إرهابية.

وأوضحت أن أمريكا ستعمل مع ومن خلال الحكومة العراقية لمساعدة العراقيين المهجرين في حتى عودتهم إلى مجتمعاتهم ودعمهم خلال بدايتهم في إعادة تأسيس حياتهم.

ولفتت إلى الالتزام بالوقوف مع حكومة العراق والشعب العراقي لتحقيق استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش.