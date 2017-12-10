5 طرق للحصول على إشارة ” واي فاي ” قوية 

نورة الشهري(صدى):

يعاني الكثير من مشكلة ضعف التقاط إشارة ” الواي فاي ” .. إليك نصائح خبراء التقنية للتخلص من تلك المشكلة

1- اختيار جهاز بث إشارة ” الواي فاي ” بشكل مناسب حتى تضمن إشارة قوية لـ ” الواي فاي ” ،ينصح خبراء التقنية بشراء ” الراوتر ” الحديثة الذي يتوافق مع التقنيات الحديثة.

2- اختيار المكان المناسب لجهاز ” الواي فاي ” ،ينصح الخبراء بوضع جهاز بث إشارة ” الواي فاي ” في مكان يتوسط المنزل، ويخلو من الزوايا؛ حيث يتم توزيع الإشارة بشكل متساوي، كما ينصح بتجنب وضع الجهاز بالقرب من النوافذ.

3- إبعاد ” الراوتر ” عن مصادر التشويش ،من الضروري إبعاد ” الراوتر ” عن أجهزة التليفزيون والراديو والهواتف اللاسلكية أو أي جهاز إلكتروني، لأن لديهم القدرة على بث إشارات تؤثر على إشارة ” الواي فاي “.

4- استخدام مقويات الإشارة وفي حالة أن المنزل ذو مساحة كبيرة أو تتواجد زوايا بالغرف تعيش الإشارة، فالخبراء ينصحون باستخدام أجهزة المقويات القادرة على تلقي إشارة الـ ” واي فاي ” من ” الراوتر ” وإعادة توزيعها في الغرف.

5- تغيير كلمة المرور ،كما ينصح الخبراء بتغيير كلمة المرور لشبكة الـ ” واي فاي ” من فترة لأخرى حتى لا تتمكن الأجهزة المجاورة من استخدام خدمات الشبكة، وبالتالي التأثير على سرعة الـ ” واي فاي ”