بالصور.. أمانة الرياض تدشن المسرح الروماني في حديقة الحيوان

سعيد العجل(صدى):

تماشيا مع خطط أمانة منطقة الرياض في تطوير مرافقها وخدماتها وبالتحديد في حديقة الحيوان بالملز تم تحديث عدد من الممرات وتطوير عدد ٤ حظائر إضافة إلى تجهيز مواقع التصوير وتوفير عدد من أنواع الحيوانات لتشمل الحديقة ١٩٦ نوعا ومن ذلك الحرص على توفير أجواء مرحة ومسلية داخل الحديقة أثناء زيارة الأسر والعائلات وكذلك طلاب المدارس وتنظيم عدد من الرحلات التعليمية بشكل يومي لعدد كبير من المدارس فقد حرصت الأمانه مؤخراً على تنفيذ مسرحاً رومانياً للفعاليات في حديقة الحيوان بالملز ضمن برنامج التطوير للحديقة.

وأوضح المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للإدارة العامة للحدائق والخدمات الاجتماعية أن تدشين المسرح الروماني بحديقة الحيوانات يأتي ضمن الخطوات التطويرية للحديقة وتفعيل دورها التعليمي والتثقيفي والترفيهي، حيث سيكون للمسرح برامج وفعاليات موجهة لجمهور الحديقة تطلق من خلاله في نهاية أسبوع.

وأضاف المهندس الهويمل أن حديقة الحيوان تعد أحد المعالم والوجهات الترفيهية والتثقيفية لسكان وزوار العاصمة الرياض وأنها تخضع لتطوير مستمر ، ومن ذلك افتتاح المسرح الروماني الذي يمثل نقلة نوعية وخيار مهم لزائري الحديقة، إضافة إلى الاستفادة منه في المناسبات الوطنية والفعاليات المحلية.

