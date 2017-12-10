بالفيديو.. ” التجارة ” تحذر من خطورة هذه اللعبة على الأطفال
حذرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، من شراء احدى ألعاب الأطفال، التي تشكل خطورة على السلامة العامة، داعية الجميع بالتقدم للبلاغ على المحلات التي تبيعها.
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، مقطع فيديو، عن اللعبة المذكورة، معلقة بضرورة الإبلاغ عن المحلات التي تبيعها عبر الرقم 1900 أو عبر تطبيق
“التجارة” تحذر من شراء هذه اللعبة لأنها تشكل خطورة على السلامة العامة وتدعو للإبلاغ عن المحلات التي تبيعها عبر الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” https://t.co/Mwt6R3E6RM
عبر@aalhusain pic.twitter.com/PSMK0nFDOw
— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧
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