بالفيديو.. ” التجارة ” تحذر من خطورة هذه اللعبة على الأطفال

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، من شراء احدى ألعاب الأطفال، التي تشكل خطورة على السلامة العامة، داعية الجميع بالتقدم للبلاغ على المحلات التي تبيعها.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، مقطع فيديو، عن اللعبة المذكورة، معلقة بضرورة الإبلاغ عن المحلات التي تبيعها عبر الرقم 1900 أو عبر تطبيق

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