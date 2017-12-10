حماس : دماء شهدائنا لن تذهب هدرا وإسرائيل ستدفع الثمن

القدس المحتلة(صدى):

توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأحد، لإسرائيل برد الغارات التي شنتها عليها مؤخرا على قطاع غزة.

وأسفرت الغارات التي شنتها مقاتلات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس السبت، على قطاع غزة، عن مقتل عضوان في كتائب القسام ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينين إلى أربعة ومئات الجرحى، منذ قرار ترامب بشأن القدس.

وقالت كتائب القسام في بيان لها ” سيثبت قادم الأيام للعدو عظيم خطئه وسوء تقديره لإرادة وتصميم المقاومة ” ، مضيفة أن إسرائيل ” ستدفع ثمن كسر قواعد الاشتباك مع المقاومة في غزة “.

وأكدت كتائب القسام أن دماء شهدائها لن تذهب هدرا، وسيدفع العدو فاتورة حساب عسير على ما اقترفه من عدوان وإجرام بحق شعبها.