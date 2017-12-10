إزالة 30 ألف متر تعديات على الأراضي الحكومية بـ ” حرة الشبحة “

محمود البلوي(صدى):

شنت لجنة التعديات بمركز الشبحة، اليوم الأحد، حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

وقامت اللجنة بإزالة تعديات وإحداثات عبارة عن عقوم حجرية بمساحة إجمالية تصل إلى 30 ألف متر على أراضي حكومية في الحرة شمال شرق الشبحة.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل على مكافحة مثل هذه الاعتداءات بالمراقبة والمتابعة، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية، مطالبه المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ الفوي عن أي تعدي مماثل.