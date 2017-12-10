بالصور.. 60 فنانا يشاركون في مهرجان ” الشارع الثقافي “

سعيد العجل(صدى):

استمر مهرجان الشارع الثقافي بفعالياته الثقافية والترفيهية التي شارك فيها أكثر من ٦٠ فنان وساهم في تنظيمه عدد من موظفي الأمانة وأكثر من ١٠٠ شاب وشابة من المتطوعين التابعين لوحدة العمل التطوعي في الأمانة.

وكان الحضور والإقبال للفعاليات منقطع النظير، وقد حقق المهرجان نجاحا كبيرا من حيث الفكرة والمكان والفعاليات والحضور.

ويعد مهرجان الشارع الثقافي حدثا مميزا في العاصمة الرياض، واهتمامه المباشر بالشباب وتنمية مهاراتهم واستقطاب الموهوبين منهم.

