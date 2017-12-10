خليجي يتحرش بخادمته الأسيوية 8 أشهر متواصلة

أبو ظبي(صدى):

استغاثت خادمة أسيوية، تعمل بالإمارات، بشرطة الدولة لإنقاذها من صاحب العمل؛ حيث تعرضت للتحرش منه لمدة ثمانية أشهر كاملة.

وقد كشفت الخادمة للنيابة؛ أن صاحب العمل يبلغ 62 عاما، وكان يرغمها على المعاشرة أو أن تتعرض للضرب والإيذاء.

وقالت أنها تمكنت من الهرب في 4 أكتوبر الماضي، بعد أن قام الكفيل باغتصابها مستغلا فراغ المنزل من أهله؛ وأضافت أنها تتعرض للتحرش منذ شهر مارس الماضي حتى واقعة اغتصابها.

وأكملت أنها لم تخبر أحدا طوال تلك المدة بسبب خوفها منه.