لأول مرة.. نجاح عملية تجميل لرجل بتقنية الموجات الصوتية

عادل الحربي(صدى):

تعرض رجل في الثلاثين من العمر إلى حادث مروي أسفر عن تشوه شديد في الانف، بالإضافة إلى ضعف حاسة الشم لديه، وأجريت له عملية جراحية لأول مرة في المملكة بتقنية الموجات الصوتية ” بيزو ” بمدينة الملك عبد الله الطبية بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

وقال الدكتور محمد سعد الدين استشاري جراحات تجميل الأنف الوظيفي ” أن المريض كان يعاني من تشوه في الأنف مما أثر سلبا على نفسيته، مضيفا أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، تم إجراء العملية بتقنية جهاز الموجات الصوتية.

موضحًا أن الجهاز يعتمد على نحت وكسر العظام المشوهة بالأنف وأعادتها لوضعها الطبيعي، وتمت العملية بنجاح، وكان هناك رضا من المريض عن نتيجة العملية، مشيرا أن هذه التقنية تم إدخالها المدينة الطبية لأول مرة وكانت تستخدم في الدول الأوروبية.