الإثارة والمتعة تغلب على موقعة السيتي واليونايتد في البريميرليج

نواف السالم(صدى):

تنتظر الجولة الـ 16 من الدوري الأنجليزي، اليوم الأحد، مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد، وغريمه مانشستر سيتي؛ حيث تشهد مواجهات الفريقين منافسة قوية دائمًا.

ويخوض سيتي المباراة وهو متصدرًا الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل اليونايتد المركز الثاني برصيد 35 نقطة؛ مما يجعل المنافسة شرسة.

وهناك عوامل تجعل مواجهة اليوم أكثر إثارة ومتعة من المباريات السابقة، وأهمها هو مشاركة كل من زلاتان إبراهيموفيتش، روميلو لوكاكو والحارس الإسباني دافيد دي خيا، مع وجود راشفورد وأنتوني مارسيال مع اليونايتد.

وفيما يخص مانشستر سيتي فأن مشاركة رحيم سترلينج، كيفن دي بروين، جابرييل خيسوس، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مع وجود الحارس البرازيلي المتألق إيدرسون؛ سيزيد من قوة المواجهة.

وتشهد المباراة أيضًا منافسة شديدة بين المدربين، البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي؛ فكلاهما يطمحان للحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.