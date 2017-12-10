ملياردير صيني يسعى لتغيير النظام ببلاده

بكين(صدى):

طالب غوو وينغي الملياردير الصين، باللجوء إلى الولايات المتحدة لتغير النظام الصيني إلى الديمقراطية؛ عقب اتهامه مسئولين ببلاده بالفساد ، وأكد أنه يريد تغير النظام وهدفه الأساسي أن تصبح بلده دولة ديمقراطية حرة .

وأشار أن بعض من المسئولين التابعين للحكومة زاروه في مسكنه بنيويورك، مؤكدا أن هدفهم الوحيد إسكاته وأن يمتنع عن كشف فساد المسئولين، معلناً مسعاه لان يطلق منصة إعلامية لكشف مساوئ النظام الشيوعي، ” مشيرا أن لا يمكن لأحد أن يوقفه فيملك الكثير من المال لتحقيق ذلك.

وقال غو أنه التقى، عديد من المرات، مع ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعو أن يكون اهتمام واشنطن الأول ” الحرب الاقتصادية ” ضد الصين، مشيراً إلى مشروعه مع ستيف الذي تحول موقعه الإلكتروني ” برايتبرت نيوز ” إلى مرجع لليمين المتطرف.

يذكر إن الحساب الخاص لغو ” تويتر ” تعرض للتعطيل عقب انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، فقد قام غو بنشر اتهامات فساد إلى النخبة في الصين الشعبية عبر موقع التواصل الاجتماعي.