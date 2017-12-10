بدء اختبارات القبول في الماجستير بالجامعة الإسلامية في 18 تخصص

عادل الحربي(صدى):

بدأ المتقدمون في برنامج الماجستير بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية الإلكترونية في 4 تخصصات هي الدعوة، العقيدة، الإدارة التربوية، التربية الإسلامية.

وأوضحت الجامعة أن غداً الاثنين، ستكون الاختبارات في تخصصات التربية الإسلامية، المناهج وطرق التدريس، التاريخ، الفرق، الإعلام.

فيما سيقام بعد غدٍ الثلاثاء الاختبار للمتقدمين في تخصصي الفقه والأنظمة، وسيقام يوم الأربعاء في تخصصات الأصول، الاقتصاد، القضاء، في حين سيعقد يوم الخميس الاختبار في تخصصات القراءات، التفسير، فقه السنة، علوم الحديث، اللغويات، الأدب والبلاغة.