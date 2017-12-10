ترامب يطالب بفصل صحفي بسبب تغريدة

واشنطن(صدى):

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما نشره صحفي في جريدة ” واشنطن بوست ” لصورة مزيفة، لقاعة ألقى فيها ترامب خطابا أمام أنصاره الجمعة الماضية، مطالبا بفصله من الجريدة بتهمة تزييف الحقائق.

ونشر الصحفي ديف ويغل عبر تغريدة له على تويتر، صورة لقاعة شبه فارغة في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، معلقا بسخرية ” معبأة إلى أقصى حد ” .

وكذب ترامب هذه الصورة، ونشر عدد من الصور تظهر فيها القاعة ممتلئة تماما، مطالبا الصحيفة بالاعتذار والتفنيد.

وحذف ” ويغل ” التغريدة، وقدم الاعتذار لترامب، مؤكدا أنه تعرض للتضليل، ولكن اعتذاره لم يرضي ترامب وطالب بفصله.