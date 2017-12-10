تحذير.. جلطات القلب تكثر في الشتاء

أماني الغامدي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من كثرة الإصابة بجلطات القلب في الشتاء بسبب تأثير شدة البرودة.

وقال ” النمر ” في تغريدة له على تويتر ” نعم تكثر الجلطات في الشتاء، لكن ليس بسبب قلة شرب الماء، بل بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي “.

وأوصي ” النمر ” في تغريدة مسبقة له، ببعض الفئات التي يجب أن تتمتع برعاية خاصة، وهم كبار السن، مرضى السكري، الأطفال، الرعاة في الصحراء المشردين من منازلهم، ومن يعانون امراضا عقلية.