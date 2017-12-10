بالفيديو.. لعبة شعبية يتصارع فيها الأطفال بالعصا

نورة الشهري(صدى):

أثار انتشار مقطع فيديو للعبة شعبية يٌمارسها الأطفال بإحدى الدول العربية، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر الفيديو طفلين بإمساك عصا في أيديهما وسرعان ما يبدآن بضرب كل واحد منهما الآخر في نفس التوقيت بطريقة متسارعة حتى يعطيان إشارة بالتوقف للراحة، ثم يعيدان اللعب مرة أخرى.

وتنوعت تغريدات رواد التواصل حول اللعبة فمنهم من قال إنها تسمى “ راجنار ” ، بينما قال بعضهم إنها لعبة إسبانية شعبية في الأصل، بينما عبر آخرون عن رفضهم لهذه اللعبة بقولهم إنها دليل على الفراغ وقلة الأنشطة الاجتماعية.

https://twitter.com/videohat_1/status/939668182863933440/video/1