طيران التحالف يستهدف مخزنًا لصواريخ الكاتيوشا بـ ” حجة “
استهدف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة، منذ قليل، مخزناً لصواريخ الكاتيوشا، وزلزال إيرانية الصنع للمليشيات الحوثي الكهنوتية الإيرانية في منطقة الربوع بمحافظة حجة.
وكان الطيران قد قصف طقم لقيادي حوثي مع مرافقيه وسط مدينة زبيد في محافظة الحديدة غربي اليمن، أسفر عن مقتلهم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله رب العالمين …. الله ينصر جنودنا وحلفاؤها على الباطل
اللهم عليك بالروافض الحوثيين والايرانيين اعداء الاسلام الكفرة الفجرة