طيران التحالف يستهدف مخزنًا لصواريخ الكاتيوشا بـ ” حجة “

فهمي محمد(صدى):

استهدف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة، منذ قليل، مخزناً لصواريخ الكاتيوشا، وزلزال إيرانية الصنع للمليشيات الحوثي الكهنوتية الإيرانية في منطقة الربوع بمحافظة حجة.

وكان الطيران قد قصف طقم لقيادي حوثي مع مرافقيه وسط مدينة زبيد في محافظة الحديدة غربي اليمن، أسفر عن مقتلهم.