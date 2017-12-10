فراغ ” ترامب ” يُزعج البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

يبدو أن أوقات فراغ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كثيرة وتُسبِب الإزعاج لدائرة الأشخاص حوله، بسبب مشاهدته للتفاز بصورة مستمرة لا تقل عن 4 ساعات في اليوم.

وأشارت الصحف الأمريكية، إلى الرئيس الأمريكي يستيقظ عند الخامسة والنصف صباحًا ليشاهد محطة ” CNN ” وبعدها عرض ” Fox&Friends ” ، بينما يبدأ في التغريدة عبر ” تويتر ” قبل نهوضه من الفراش.

وقالت الصحف، إن رئيس البيت الأبيض، جون كيلي راينس، حاول مرارًا ” بهدوء واحترام ” خفض أوقات الفراغ لديه، بعد أن تحدثت مع 60 شخصًا من دائرة ترامب الداخلية.

ولفتت الصحف، إلى أن الرئيس الأمريكي في أحيان كثيرة، يذهب إلى غرفة اجتماعات البيت الأبيض بملابس النوم؛ لإجراء اتصالات رسمية وغير رسمية.