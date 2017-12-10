تكريم أسر شهداء جازان بتقليدهم وسام الملك عبد العزيز

تركي السالم(صدى):

تكرم صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني باستقبال أسر شهداء ميدان الشرف بالحد الجنوبي بجازان، في مكتب سموه بالوزارة اليوم الأحد، وقلدهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة .

وأشاد صاحب السمو الأمير خالد بن عياف خلال اللقاء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ودرعه ومصدر قوته ـ بعد الله عز وجل.

وأشار سموه إلى أنه بتوجيه من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ،ومن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظهم الله ورعاهم- ، فقد حرصت وزارة الحرس الوطني على رعاية أسر هؤلاء الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم.

و عبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو وزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي .

و كان قد حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ، ورئيس هيئة شؤون الأفراد اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب ، ومدير عام الادارة العامة لشؤون الضباط اللواء جميل بن ساعد العميري، ومدير الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين اللواء سعود بن عبدالله آل ذواد ومدير إدارة الشهداء العميد محمد بن مسفر المالكي.