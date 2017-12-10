بالصور..أجمل إطلالات الأظافر هذا الشتاء

أماني الغامدي(صدى):

تسعى الكثير من النساء إلى الاهتمام بأظافرها فهي تعد إحدى مظاهر الجمال والأنوثة لدي المرأة من أجل التزين، وتختلف الاذواق في اختيار لون إطلاء الأظافر فإليك بعض من الألوان التي من المؤكد ستنال إعجاب الكثير لتتألق بها هذا الشتاء.

ألوان الأظافر المزخرفة

من أجل إطلالات مميزة تزيدك أناقة يمكنك عمل رسمات زخرفية هندسية مميزة على أظافرك، تكون بمزيج بين اللون الأسود والاخضر، تتلائم مع جميع الملابس.

يمكنك أن تنفردي أيضا برسمات مميزة بالكارو البراق، كما أن المناكير باللون الأسود متواجد هذا الشتاء ويتناسب تحديدا مع الأظافر الصغيرة ويبرزها بشكل رائع.

ألوان أظافر ذهبية

يعد تدرجات اللون الذهبي إحدى الاطلالات المبهرة هذا الموسم، يمكنك اختياره فهو يتناسب في جميع الأوقات سواء بالنهار أو الليل، ويلائم أيضا المناسبات والسهرات، كما تتناسب الون الميتاليك وتحديدا الفضي الاظافر الدائرية الطويلة في هذا الموسم.