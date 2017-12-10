تعرف على قائمة لاعبي ريال مدريد في مباراة الجزيرة

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة اللاعبين؛ في مباراته أمام الجزيرة الإماراتي بـ أبو ظبي بدولة الإمارات؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وشملت القائمة 24 لاعبًا؛ وهم:

كيلور نافاس، وكاسيا، وموحا راموس؛ في حراسة المرمى.

كارفخال، وناتشو، وراموس، وفاران، وفاييخو، ومارسيلو، وتيو، وأشرف حكيمي؛ في الدفاع.

إيسكو، وكاسميرو، وموريتش، وتوني كروس، وسيبايوس، ويورنتي، وكوفاسيتش، وأسينسيو؛ في الوسط.

رونالدو، وبنزيما، ومايورال، وفاسكيز، وجاريث بيل؛ في الهجوم.

يذكر أن، الريال سيواجه نظيرة الإماراتي الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.