انتحار طالبين في الجزائر بسبب لعبة

الجزائر(صدى):

أثارت اللعبة التي انتشرت مؤخرا على شبكة الإنترنت و تحمل اسم ” الحوت الأزرق ” ، أو ” تحدي الحوت الأزرق ” ، رعب وفزع من قبل مستخدميها، حيث تتكون من تحديات لمدة 50 يوما، وفي التحدي الأخير يطلب من اللاعب الانتحار.

واستجاب طالبان يدرسان في نفس الثانوية ويبلغان من العمر 16، لطلبها، في مدينة سيدي عيش بيجابة في الجزائر، الجمعة الماضية، وانتحرا شنقًا.

وأكد والد أحد الطفلين أن ابنه كان هادئًا ومجتهدًا في دراسته قبل أن يتغير سلوكه فجأة، حيث عزل نفسه عن مجتمعه وأسرته وظل طوال الفترة الأخيرة منفردا مع هاتفه إلى أن تم العثور عليه جثة هامدة بمكسنه العائلي.