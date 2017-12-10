بعد خسارتهم بثلاثة أهداف.. شاعر يهاجم لاعب النصر لإهدار الفرص

نواف السالم(صدى):

هاجم الشاعر فهد عافت المشجع لنادي النصر، المهاجم الدولي محمد السهلاوي؛ لإهداره فرصًا سهلة، في مباراة القادسية، والتي أسفرت في النهاية عن خسارة النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وغرد ” فهد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هذا وقت تضييع يا السهلاوي؟!. تعبنا و حنا نرقّع لك.. كفايه بقآآآ.. تعذيب و شقآ “.

وفي السياق ذاته علق ” السهلاوي ” عقب المباراة قائلًا: ” نعتذر لجماهيرنا، ونعدهم بالتعويض – إن شاء الله – في المباريات المقبلة “.

وكان ترتيب النصر بعد الهزيمة في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما ارتفع رصيد القادسية إلى 16 نقطة؛ ليحتل المركز السابع.