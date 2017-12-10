بعد خسارتهم بثلاثة أهداف.. شاعر يهاجم لاعب النصر لإهدار الفرص
هاجم الشاعر فهد عافت المشجع لنادي النصر، المهاجم الدولي محمد السهلاوي؛ لإهداره فرصًا سهلة، في مباراة القادسية، والتي أسفرت في النهاية عن خسارة النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وغرد ” فهد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هذا وقت تضييع يا السهلاوي؟!. تعبنا و حنا نرقّع لك.. كفايه بقآآآ.. تعذيب و شقآ “.
وفي السياق ذاته علق ” السهلاوي ” عقب المباراة قائلًا: ” نعتذر لجماهيرنا، ونعدهم بالتعويض – إن شاء الله – في المباريات المقبلة “.
وكان ترتيب النصر بعد الهزيمة في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما ارتفع رصيد القادسية إلى 16 نقطة؛ ليحتل المركز السابع.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين
قليل في حق المستهترين