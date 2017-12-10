الجمعة.. حالة ممطرة متوقعة على شبة الجزيرة العربية
قال خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع وجود حالة ممطرة بداية من ليلة يوم الجمعة 27/3/1438 هـ؛ على أجزاء من دول عربية وهي (الإمارات، سلطنة عمان، الربع الخالي).
وأوضح أن حدة الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة؛ وأشار إلى توقع وجود عواصف رعدية تمتد إلى قطر والشرقية.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله رب العالمين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39627 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه ,, آمين ,,
شيخين[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 34 دقيقة
يعني الرياض مالها حض ياصاحب الطقص ترى الرياضحلوة ههههههههههه الله الذي يعلم ياما قلتو وكذبتو وماا يعل الغيوب الارب الغيوووووب يا كاذب لاتتناء بشي في علم الغيب ياكاذب تراني اقدح من راسي لاني اعرف انك كاب وعلمك ما يتصل مع السماء ياكاذب روقنا اللع يرحم والدك