الجمعة.. حالة ممطرة متوقعة على شبة الجزيرة العربية

حمود العنزي(صدى):

قال خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع وجود حالة ممطرة بداية من ليلة يوم الجمعة 27/3/1438 هـ؛ على أجزاء من دول عربية وهي (الإمارات، سلطنة عمان، الربع الخالي).

وأوضح أن حدة الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة؛ وأشار إلى توقع وجود عواصف رعدية تمتد إلى قطر والشرقية.