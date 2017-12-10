مبادرة للمشاركة في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي

عادل الحربي(صدى):

قامت هيئة الغذاء والدواء بنشر رابط استمارة تسجيل بيانات لمن يرغب في التطوع في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” للمشاركة في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي بجدة، يمكنك الآن التسجيل في برنامج غد للعمل التطوعي عبر الرابط هنا . ”

وأوضحت أن الهدف من الحملة رفع مستوى وعى المجتمع بالسعرات الحرارية للأطعمة وتقديم خدمات القياسات الحيوية لزوار الجناح، وأشارت أن فترة التقديم ستكون 14-16/12/2017 والفئة المشاركة النساء فقط .

وأكدت الهيئة أن الموقع سيكون في جدة بالياسمين مول، تقاطع طريق الحرمين السريع وطريق أنقرة.