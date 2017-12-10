مبادرة للمشاركة في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي
قامت هيئة الغذاء والدواء بنشر رابط استمارة تسجيل بيانات لمن يرغب في التطوع في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” للمشاركة في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي بجدة، يمكنك الآن التسجيل في برنامج غد للعمل التطوعي عبر الرابط هنا . ”
وأوضحت أن الهدف من الحملة رفع مستوى وعى المجتمع بالسعرات الحرارية للأطعمة وتقديم خدمات القياسات الحيوية لزوار الجناح، وأشارت أن فترة التقديم ستكون 14-16/12/2017 والفئة المشاركة النساء فقط .
وأكدت الهيئة أن الموقع سيكون في جدة بالياسمين مول، تقاطع طريق الحرمين السريع وطريق أنقرة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين خير