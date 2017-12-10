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مبادرة للمشاركة في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي

مبادرة للمشاركة في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي
عادل الحربي(صدى):

قامت هيئة الغذاء والدواء بنشر رابط استمارة تسجيل بيانات لمن يرغب في التطوع في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” للمشاركة في حملة تعزيز نمط الحياة الصحي بجدة، يمكنك الآن التسجيل في برنامج غد للعمل التطوعي عبر الرابط هنا . ”

وأوضحت أن الهدف من الحملة رفع مستوى وعى المجتمع بالسعرات الحرارية للأطعمة وتقديم خدمات القياسات الحيوية لزوار الجناح، وأشارت أن فترة التقديم ستكون 14-16/12/2017 والفئة المشاركة النساء فقط .

وأكدت الهيئة أن الموقع سيكون في جدة بالياسمين مول، تقاطع طريق الحرمين السريع وطريق أنقرة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين خير

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