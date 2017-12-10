أمير مكة يشيد بجهود ” الخطوط السعودية ” في التسهيل على المسافرين

نايف السالم(صدى):

أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بجهود إدارة ومنسوبي ” الخطوط السعودية ” في تجهيز صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة.

وأكد سمو الأمير، على التعاون البناء للخطوط السعودية لإنجاح المشاريع التنموية، موجهاً بسرعة افتتاح الصالة وتدشين خدماتها.

ومن المنتظر تدشين الصالة الأربعاء المقبل، بعد أن اكتملت كل أعمال البناء وتجهيز الصالة بكل الاحتياجات والموارد البشرية والآلية.