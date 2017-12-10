توقع حلول عملة البتكوين محل الذهب في المستقبل

عادل الحربي(صدى):

أشار كاميرون وينكلوس الذي تقدر ثروته في العملة السيبرانية ” البتكوين ” بمليارات الدولارات ، إلى إمكانية زيادة في قيمة هذه العملة بمقدار 20 ضعفا.

وأكد ” وينكلوس ” أنه يقيم حساباته على أساس تقييم القيمة السوقية الحالية للذهب، موضحا ثقته بحلول هذه العملة محل الذهب في المستقبل.

ورفض ” وينكلوس ” الإفصاء عن حجم ثروته وكمية البتكوينات الموجودة في حوزته، مؤكدا استمراره في تنفيذ العمليات بهذه العملة الافتراضية.