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توقع حلول عملة البتكوين محل الذهب في المستقبل

توقع حلول عملة البتكوين محل الذهب في المستقبل
عادل الحربي(صدى):

أشار كاميرون وينكلوس الذي تقدر ثروته في العملة السيبرانية ” البتكوين ” بمليارات الدولارات ، إلى إمكانية زيادة في قيمة هذه العملة بمقدار 20 ضعفا.

وأكد ” وينكلوس ” أنه يقيم حساباته على أساس تقييم القيمة السوقية الحالية للذهب، موضحا ثقته بحلول هذه العملة محل الذهب في المستقبل.

ورفض ” وينكلوس ” الإفصاء عن حجم ثروته وكمية البتكوينات الموجودة في حوزته، مؤكدا استمراره في تنفيذ العمليات بهذه العملة الافتراضية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين

جنون البتكوين

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