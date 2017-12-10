” بسمة ميديا ” تطلق ” منتدى الاستثمار في الإعلام والترفيه “

سعيد العجل(صدى):

كشفت شركة ” بسمة ميديا ” المطور والمشغل للمنصة الإعلامية المتخصصة OMNESMEDIA.com، عن إطلاق الدورة الأولى من منتدى الاستثمار في صناعة الإعلام والترفيه والذي يعد الحدث الأبرز والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيوفر المنتدى الذي سيقام في مطلع شهر إبريل من العام القادم بالتعاون مع شركة هيتس للاستشارات التسويقية، منصة حيوية للخبراء الاختصاصيين في وسائل الإعلام والترفيه، ورواد الأعمال والمستثمرين ممن يبحثون عن اتجاهات وفرص جديدة ومتطورة في هذه الصناعة.

وفي هذا الصدد أكد ناصر الصرامي، الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا على حاجة المنطقة العربية والعالم لهذا النوع من الفعاليات التي تتيح للمتخصصين في صناعة الإعلام والترفيه والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام فرصة الالتقاء ومناقشة الأفكار المبتكرة والمشاريع المشتركة، مشدداً على حرصه بأن يوفر هذا الحدث فرص شراكة تجارية ذات قيمة لقطاعي الإعلام والترفيه.

هذا وينعقد منتدى الاستثمار في صناعة الإعلام والترفيه في الفترة من 3 – 4 أبريل 2018 في فندق ريتز كارلتون، بمركز دبي المالي العالمي، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم الإعداد للحدث ليكون الفعالية السنوية الأكثر تأثيراً للمهنيين المهتمين بخلق وتقديم الأفكار والحلول المتطورة في عالم وسائل الإعلام والترفيه وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد دعا الصرامي جميع المعنيين في صناعة الإعلام للمشاركة في هذا الحدث الذي تتقاطع وتتشابك خلاله قطاعات الإعلام والترفيه والاستثمار بمختلف أشكالها، ويتماهى فيه الإبداع مع الخبرة والريادة والذكاء في دنيا الاعمال على يومين من العمل والابتكار، مؤكداً على أن المنتدى سيوفر فرصاً متعددة لجميع المشاركين باعتباره منصة مثالية لقادة الصناعة والمستثمرين للكشف عن مشاريعهم التجارية المستقبلية.

وقال: ” تمر صناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمرحلة من التطور السريع بالتوافق مع الخطى السريعة لهذه الصناعة في بقية دول العالم، وعليه فإنه من المتوقع أن ينمو حجم صناعة الإعلام في المنطقة بمعدل سنوي مركب يزيد على 3% في الفترة من 2016 الى 2018، ليصل إلى 12.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، وذلك وفقاً لأحدث نسخة من تقرير ” نظرة على الإعلام العربي ” ، مشيراً إلى أن المنتدى يستهدف من يملكون رؤى ثاقبة تتجاوز حدود المشهد الحالي لصناعة التسويق وذلك للتعرف على أحدث اتجاهات صناعة الابتكار والاستفادة من المفاهيم الإبداعية الجديدة التي من شأنها تشكيل مستقبل واعد لقطاعات الصناعة الأكثر تأثيرا، والإعداد لأكثر اتجاهات الاستثمار نموا واستشرافا للمستقبل “.

وسوف يجمع منتدى الاستثمار في صناعة الإعلام والترفيه بين بعض من أبرز قادة الفكر في مجال الصناعة والمبتكرين والرواد في مجالاتهم وذلك لتغطية مجموعة واسعة من المواضيع التي من شأنها الكشف عن استراتيجيات جديدة وتوفير منصة لمناقشة التحديات والفرص التجارية ورسم خارطة طريق لاستشراف مستقبل هذه الصناعة، ومن ثم مد جميع الأطراف المعنية بالمعرفة اللازمة لتطوير أعمالهم والإرتقاء بها.

كما سيشهد المنتدى برنامجاً واسعاً من النقاشات والجلسات وورش العمل حول أحدث التحديات والاتجاهات واكثرها إثارة للجدل في صناعة الإعلام والترفيه، وذلك بمشاركة خبراء هذه الصناعة بالإضافة إلى كوكبة من العاملين في هذا المجال وقادة الفكر والرأي.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى سلسلة من الموضوعات من بينها ” مستقبل الإعلام والترفيه ” ، و ” تطور الفيديو والألعاب والمحتوى ” ، ” المحتوى.لإبداع.. ورواية القصص ” ، ” إعلام القرن الـ 21: النماذج والابتكارات ” ، ” الذكاء الاصطناعي وآلات التعلم في وسائل الإعلام والترفيه ” ، ” الواقع المعزز والواقع الافتراضي: الرحلة التجريبية المطلقة ” ، ” تحسين البيانات لوسائل الإعلام وصناعة الترفيه ” ، ” كيف يمكن لوسائل الإعلام والترفيه الجديدة التحول والتأثير والمساهمة في صناعة مستقبل مستدام؟ ” ، ” تحفيز الابتكار من خلال القيادة والتنوع والمسؤولية المجتمعية للشركات “.

وأكد الصرامي على أن مبادرة OMNESMedia PitchFest ” أومنيس بيتشفيست ” ستمثل واحداً من أبرز الملامح الرئيسية للمنتدى وذلك للمساهمة في تنمية روح المبادرة والابتكار في صناعة الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن مبادرة OMNESMedia PitchFest ” أومنيس بيتشفيست” تعد أحد أبرز مبادرات بسمة ميديا لتعزيز فرص نمو الأعمال التجارية والخبرات امام رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة في صناعة الإعلام والترفيه.

وفي هذا الصدد يقول الصرامي: ” إن OMNESMedia PitchFest “ أومنيس بيتشفيست ” تمثل فرصة فريدة لرواد الأعمال ممن هم في بداية إطلاق مشاريعهم وممن هم في مرحلة مبكرة من تطوير وإنماء أعمالهم، حيث تمنحهم فرصة لعرض أعمالهم التجارية وابتكاراتهم على شريحة كبيرة من الجمهور العالمي. وسيقدم رواد الأعمال المشاركون مشاريعهم وابتكاراتهم إلى أصحاب رؤوس الأموال ممن يملكون روح المخاطرة والمستثمرين المهتمين بصناعة وسائل الإعلام وصناعة الترفيه والعاملين في المجال، ورجال الأعمال والمجتمع في إطار تنافسي محفز ومشجع. ”

الجدير بالذكر أن المنصة الإعلامية المتخصصة OMNESMEDIA.com، التي أطلقتها بسمة ميديا في شهر يناير من العام 2017 توفر رؤى ذات قيمة عالية للمستخدمين العاملين في صناعة الإعلام، والإعلان، والعلاقات العامة والخدمات الرقمية، وتقوم بربط المستخدمين بشبكة عالمية من المتخصصين في صناعة وسائل الإعلام والخبراء وشركات تقديم الخدمات.