” حماية المستهلك ” تُحذِر من الانخداع بالعروض الوهمية للمنتجات

علي القحطاني(صدى):

نبَهت جمعية حماية المستهلك، المواطنين من الانخداع بالعروض الوهمية على المنتجات خلال موسم التخفيضات الحالي قبل نهاية العام.

وطالبت المستهليكن، بسؤال أنفسهم هل يحتاجوا المنتج فعلًا، وهل هي تخفيضات حقيقية، داعية إياهم للتعرف على سياسة الاستبدال والترجيع، لأنها قد تختلف في فترة التخفيضات، وكذلك أن يكون السعر قبل التخفيض وبعده مدوَن على المنتج.

كما دعت إلى المقارنة بين سعر المنتج المخفض كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالمتاجر الأخرى، والاحتفاظ بالفاتورة دومًا وكذلك كارت الضمان للأجهزة والمعدات.