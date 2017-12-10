تحالف رصد اليمني يدعو المجتمع الدولي لانقاذ اليمنيون من انتهاكات ” الحوثي “

سعيد العجل(صدى):

استنكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الاحد، ما يتعرض له اليمنيون من انتهاكات ما بين قتل الأبرياء، وعمليات الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي.

وقال التحالف في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن اليمنيون على مدار 3 سنوات عانوا من صمت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، في الوقت الذي تعرضوا فيه للقمع الممنهج من ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح التحالف أنه من بين الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني على يد جماعة ” الحوثي ” التهجير، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتعذيب، وتقييد حرية التنقل، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والمدنية والسياسية، أهمهما الحق في التعلم والصحة والعمل، والحق في المشاركة السياسية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار التحالف إلى أن الأسبوع الماضي شهدت صنعاء ومحافظات اليمن المختلفة سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في حق المدنيين تضمنت اعمال قتل واعتقالات بالجملة لعدد من النشطاء المدنيين والسياسيين ومداهمات وتفجير منازل وحجب النت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

ووجه التحالف دعوة إلى المجتمع الدولي للإسراع إلى انقاذ الشعب اليمني الذي تكالبت عليه الأوبئة والأمراض والمجاعة والمليشيا وتقديم المعونات والإغاثة اللازمة للشعب الذي يعاني أكثر من 80 في المائة منه من انعدام الأمن الغذائ، والأمراض المختلفة.

وأكد التحالف في ختام بيانه على أنهم يعملون على رصد وتوثيق كافة الإنتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء وعلى ابلاغها إلى كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية؛ لضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات والجرائم ضد البشرية.