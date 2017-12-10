القيمة المضافة تنفي شائعة فرض غرامة على الأنشطة الغير اقتصادية

نايف السالم(صدى):

قام الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على موقع التواصل ” تويتر ” بالتنويه أنه لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاط اقتصادي.

وقال الحساب في تدشينة له ” لا صحة لما تم تداوله عن فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاط اقتصادي، حيث أن التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر 2017م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي فقط “.