5 حقائق علمية عن سن اليأس وارتباطه بصحة القلب

أماني الغامدي(صدى):

يعتقد كثيرون أن أمراض القلب تصيب الرجال أكثر من النساء، لكن الحقيقة أن الوفيات بين النساء بسبب القلب هي الأكثر، فعندما تبلغ المرأة سن اليأس تزداد مخاطر إصابتها بأمراض القلب. وترتبط بهذه الظاهرة مجموعة من الحقائق من المفيد أن تعرفها المرأة:

1- سن اليأس في حد ذاته لا يسبب أمراض القلب، لكن عندما تكون هناك عوامل خطر مصاحبة في هذه المرحلة من العمر، مثل زيادة الدهون في الطعام، يتأثر قلب المرأة.

2- بعد بلوغ سن اليأس تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب انخفاض إنتاج الجسم لهرمون الاستروجين. وتحدث نصف الوفيات بين النساء بعد سن الـ 50 بسبب أمراض القلب.

3- إذا كانت المرأة عند بلوغ سن اليأس تدخن، أو لديها ارتفاع في ضغط الدم أو سكري ترتفع مخاطر إصابتها بأمراض القلب.

4- تتأثر عظام المرأة أيضاً مع انخفاض مستوى هرمون الاستروجين، فتصبح أقل كثافة وأكثر عرضة للكسور.

5- بعد بلوغ الـ 40، ومع الاقتراب من الـ 50 على المرأة إجراء تغييرات في نوعية الطعام الذي تأكله، لابد من تقليل كمية الكربوهيدرات والبروتين والدهون، وزيادة كمية الخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول والأسماك. كذلك من الضروري الاهتمام بالنشاط البدني، كالسباحة واليوغا وتمارين الأيروبك والمشي.