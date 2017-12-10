وزير الدولة لشؤون الطاقة يرأس وفد المملكة في اجتماع ” الأوابك ” بالكويت

واس(صدى):

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم ، وزراء البترول والطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) التاسع والتسعين، والمنعقد في دولة الكويت، حيث يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد المملكة العربية السعودية، المشارك في هذا الاجتماع.

وقد شارك سمو وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، في أعمال اجتماع المجلس الذي ترأسه معالي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة المهندس طارق الملا، ، حيث تمت مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2018، كما استعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2017 ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، بما في ذلك الإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي العاشر الذي سيعقد في العام القادم 2018، وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، إضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

كما كرم مجلس وزراء المنظمة الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2016 ، التي كـان موضوعها (إعادة تكرير زيوت التزييت المستعملة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية).

من جانب آخر، حضر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في اليوم السابق للاجتماع، الاحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمنظمة، ومرور خمسين عاما على إنشائها.