أمانة الرياض تخلي 2792 منشأة مخالفة لأنظمة الأراضي
قامت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، بإخلاء 2792 منشأة مخالفة لأنظمة الأراضي المعتمدة.
وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” أمانة الرياض تواصل تفعيل قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة الأراضي المعتمدة ” .
وأضاف الحساب، ” أخلت الأمانة ٢٧٩٢ منشأة مخالفة ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله