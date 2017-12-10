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أمانة الرياض تخلي 2792 منشأة مخالفة لأنظمة الأراضي

أمانة الرياض تخلي 2792 منشأة مخالفة لأنظمة الأراضي
عادل الحربي(صدى):

قامت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، بإخلاء 2792 منشأة مخالفة لأنظمة الأراضي المعتمدة.
وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” أمانة الرياض تواصل تفعيل قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة الأراضي المعتمدة ” .
وأضاف الحساب، ” أخلت الأمانة ٢٧٩٢ منشأة مخالفة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

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