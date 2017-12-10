أمانة الرياض تخلي 2792 منشأة مخالفة لأنظمة الأراضي

عادل الحربي(صدى):

قامت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، بإخلاء 2792 منشأة مخالفة لأنظمة الأراضي المعتمدة.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” أمانة الرياض تواصل تفعيل قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة الأراضي المعتمدة ” .

وأضاف الحساب، ” أخلت الأمانة ٢٧٩٢ منشأة مخالفة ” .