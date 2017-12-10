تأجيل مبارايات دوري المحترفين لتعارضها مع كأس الخليج

ماجد محمد(صدى):

تسبب كأس الخليج الـ 23، في اتجاه اتحاد كرة القدم؛ لتأجيل مباريات دوري المحترفين؛ نظرًا لتعارضهما.

ويسعى الاتحاد إلى إجراء تعديلات على المباريات، في إطار الجولة الخامسة عشرة والسادسة عشرة، كما سيتم تقديم بعض المباريات في الجولة الـ 14.

ومن المباريات التي سيتم تقديمها مباراة الفيحاء، والهلال، المقرر إقامتها 17 ديسمبر الجاري، حيث سُتقدم ليوم واحد، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد عن تأجيل مباراة الفيصلي والهلال، والتي كانت مؤجلة من الجولة الـ 10 لمشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا، والمقررة في الأول من يناير إلى موعد أخر.