بالصور.. الفريق القحطاني يرعى حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية

سعيد العجل(صدى):

رعي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني المشرف على الأمن العام وبحضور الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي صباح اليوم الأحد 22/3/1439هـ حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية بمدينة تدريب الأمن العام.

بدا الحفل بآي من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة لمساعد مدير الامن العام لشؤون الامن اللواء محمد بن حسين الشريف رحب فيها براعي الحفل وكافة الحضور، وأشار فيها الى اهمية التدريب والتاهيل لرجل الأمن قائلا: إن الخطوات تتسارع للنهوض بالعملية التدريبية والاستفادة من مخرجاتها خدمة لهذا الوطن ومن يعيشون فيها في ظل الدعم الا محدود الذي يجده قطاع الامن العام من القيادة الرشيدة الامر الذي مكن لهذا القطاع من تحقيق نتائج مميزة حققت الريادة واثارت اعجاب العالم وليس ادل على ذلك من الضربات الاستباقية التي يسطرها رجل الامن في الميدان وما تحظى به هذه البلاد من امن وامان.

كما تضمن حفل التخرج تقديم فيلم وثائقي عن مدينة تدريب الامن العام وابرز ما تحتويه وتقدمة من دورات تخصصية لكافة رجال الامن والتوسع مستقبلا في اضافة تخصصات تعنى بتطوير مهارات رجل الامن العام وفي ختام الحفل قدمت الشهادات والهدايا التذكارية للمتميزين في تلك الدورات.

وتجدر الاشارة الى ان معالي المساعد لشئون العمليات بحضور عدد من قيادات الامن العام قد قام بزيارة تفقدية الى معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الامن العام واستمع الى شرح وافي عن ابرز مهام المعهد وتعرف على آلية العمل ,كما التقى بمنسوبيه واستمع الى تطلعاتهم واحتياجاتهم التدريبية.

كما تضمنت جولة معاليه التي رافقه فيها الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي زيارة معهد العلوم الشرطية بمدينة التدريب الذي انشىء لتقديم تدريب نوعي متخصص موجه الى رجال الشرطة بشكل خاص ورجال الضبط الجنائي بمختلف قطاعاتهم، وذلك لرفع من كفاءة رجال الامن العام وتحسين مستوى ادائهم وذلك من خلال متابعة التطورات والمستجدات في مجال التدريب من حيث الاساليب، والعمل على تشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تهتم بالعلوم الشرطية والشرعية والقانونية . تنمية وتوثيق الروابط مع المؤسسات العلمية سواءا داخليا او خارجيا، حيث يقدم المعهد دورات تخصصية للضباط والافراد في مجالات عدة منها الانظمة الجنائية، العلوم الامنية، الضبط الجنائي الحقوق المدنية حقوق المتهم مكافحة جرائم السرقات الامن والحماية مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها في اساليب المبادىء القانونية لرجل الأمن العام.

