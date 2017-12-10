على الطريقة الإيرانية.. ” الزينبيات ” مليشيا الحوثي النسائية لملاحقة اليمنيين

فهمي محمد(صدى):

أنشأت مليشيا الحوثي الإرهابية، ميليشيات نسائية مسلحة في اليمن تحت مسمى ” الزينبيات ” ، وبدأت في ممارسة نشاطها قبل سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 في مدينة صعدة اليمنية.

وأوضحت وسائل إعلام، أن الزينبيات كان لها الدور الأكبر في اعتقال وملاحقة أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، بعد إعلان الرئيس الأسبق صالح فض الشراكة مع ميليشيا الحوثي خاصة في اقتحام المنازل التابعة لأتباع الرئيس السابق.

وكشف الانقلابيون من قبل، النقاب عن دورات أقامتها للقطاع النسائي لها، تلقت فيها تدريبات مكثفة في السلاح الناري وتم نشر صور عن فعالية تخرج تلك الفتيات برعاية وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلابيين الحوثي حسن زيد.

