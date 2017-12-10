على الطريقة الإيرانية.. ” الزينبيات ” مليشيا الحوثي النسائية لملاحقة اليمنيين
أنشأت مليشيا الحوثي الإرهابية، ميليشيات نسائية مسلحة في اليمن تحت مسمى ” الزينبيات ” ، وبدأت في ممارسة نشاطها قبل سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 في مدينة صعدة اليمنية.
وأوضحت وسائل إعلام، أن الزينبيات كان لها الدور الأكبر في اعتقال وملاحقة أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، بعد إعلان الرئيس الأسبق صالح فض الشراكة مع ميليشيا الحوثي خاصة في اقتحام المنازل التابعة لأتباع الرئيس السابق.
وكشف الانقلابيون من قبل، النقاب عن دورات أقامتها للقطاع النسائي لها، تلقت فيها تدريبات مكثفة في السلاح الناري وتم نشر صور عن فعالية تخرج تلك الفتيات برعاية وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلابيين الحوثي حسن زيد.
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 3 ساعات
الله بكسر ايديهن
شيخين[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله يانساء الحوثين الي انقلبتو على الشرعية انتم الخاسرات شكل الحوثين اشتغلوكم صح الوحدة تقعد اوبلاصح تنام مع ثلاثة واربعة حوثين في الساعة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين
هؤلاء النسوة احلو فروجهن واجسادهن للروافض فلا نستغرب تحليلهن للقتل
عبدالكريم الجميعي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله
الله المستعان
شيخين[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 2 ساعتين
على فكرة اليمني الصحيح المخلص ليمنة ماهزوة شنبات وبيجون قحاب يهزوة والله تخسون ثم تخسون صح ماني يماني بس اتشرف وازداد تشرف بليمن ورجالة ونسائة من المخلصين المخلصين وبس سمعتو ياشرميط الحوثين ياحثالة المجتمع يازبالة ايران والله ان ايران تستغلكم لمصلحها وانتم مدرعمين وراها وفي الاخير انتم الضحية واذكركم اما احنا السعودين امريكا ورووسيا واكل الدول العضمى ما تهزشعرة مننا فما بالك ايران امريكا تضربلنا الف حساب فمابالكم بايار بايران والمجوس والله من كثر خوفهم من محمد بن سلمان ما ينامون اليل هاذا وهووزيرالدفاعفما بالكم ببقية القطاعات فانصحكم بلعودة لصوابكم وكفى عبث بليمن السعييييييد
شيخين[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 2 ساعتين
على فكرة مرة ثانية رشاشاتكم الي معاكم عارفين وين تصوبونها صوب خرش يا قحبة الحوثي
شيخين[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 2 ساعتين
على فكرة اليمني الصحيح المخلص ليمنة ماهزوة شنبات وبيجون قحاب يهزوة والله تخسون ثم تخسون صح ماني يماني بس اتشرف وازداد تشرف بليمن ورجالة ونسائة من المخلصين المخلصين وبس سمعتو ياشرميط الحوثين ياحثالة المجتمع يازبالة ايران والله ان ايران تستغلكم لمصلحها وانتم مدرعمين وراها وفي الاخير انتم الضحية واذكركم اما احنا السعودين امريكا ورووسيا واكل الدول العضمى ما تهزشعرة مننا فما بالك ايران امريكا تضربلنا الف حساب فمابالكم بايار بايران والمجوس والله من كثر خوفهم من محمد بن سلمان ما ينامون اليل هاذا وهووزيرالدفاعفما بالكم ببقية القطاعات فانصحكم بلعودة لصوابكم وكفى عبث بليمن السعييييييد
شيخين[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصدي انا ماني يماني بش اتشرف بليمن واهلة المخلصين ليمنهم ترى اري ايران يستغلونكم لغرض في نفسة ويخسى ويعقب مايوسلة طال مارجال السعودية المخلصين موجودين على الحد والي في الاخل موجودين وتحت رهن الاشارة وكلهم والله صغير وكبير مستعدين بس حريمنا عن الف رجال من الي يسمون انفسهم انصار الله هاذولاانصار القات والكس الي معطينهم يا حوثيااااات