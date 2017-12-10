التعاقد مع شركة أجنبية لتعليم النساء القيادة
تعاقدت اللجنة الوطنية لمدارس تعليم القيادة بالمملكة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في تعليم القيادة، وعقدت اجتماعها الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهدف التعاقد مهمة إنشاء فصول دراسية في مدارس تعليم القيادة لتأهيل مدربين ومدربات نظريا وعمليا وتعليمهم فن وأسس القيادة الآمنة، وذلك قبل استقبال الراغبين والراغبات في تعلم أسس القيادة لاستخراج الرخص.
ويتم التركيز على المدربات اللاتي سوف يتم تعيينهن في تلك المدارس التي ستكون جزءًا من مدارس تعليم القيادة الحالية الموجودة بمدن المملكة وذلك لتأهليهن ودمجهن في هذا المجال الجديد.
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 3 ساعات
تجهزن يابنات🙎🚗 😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 13074 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه اجنبيه فيه شركات محليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13074 ] نشر منذ 2 ساعتين
وافراد يعلمونهن
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق لكن ان شاء الله
الزموا المسار الأيمن -الخط المجانب لخط الشاحنات لكن-بعد ماتتقنون القياده تعالوا معنا في المسار الايسر-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه وبكم مليون او مليار بتكون الصفقة
Zezu[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 18 دقيقة
أهم شي فكونا من الروج والتمكيج وقت القيادة..سالفة ابمسك الطارة برجولي واتزين ماراح تنفع..♿