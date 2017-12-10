التعاقد مع شركة أجنبية لتعليم النساء القيادة

حمود العنزي(صدى):

تعاقدت اللجنة الوطنية لمدارس تعليم القيادة بالمملكة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في تعليم القيادة، وعقدت اجتماعها الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهدف التعاقد مهمة إنشاء فصول دراسية في مدارس تعليم القيادة لتأهيل مدربين ومدربات نظريا وعمليا وتعليمهم فن وأسس القيادة الآمنة، وذلك قبل استقبال الراغبين والراغبات في تعلم أسس القيادة لاستخراج الرخص.

ويتم التركيز على المدربات اللاتي سوف يتم تعيينهن في تلك المدارس التي ستكون جزءًا من مدارس تعليم القيادة الحالية الموجودة بمدن المملكة وذلك لتأهليهن ودمجهن في هذا المجال الجديد.