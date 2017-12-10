بالصور.. سيدة تلد ” حورية بحر “

نيودلهي(صدى):

شهدت إحدى المستشفيات الهندية، حالة ولادة نادرة لطفل على هيئة حورية بحر، توفي عقب 4 ساعات فقط من ولادته.

حيث فوجئ الأطباء في المستشفى بولادة طفل بساقين ملتصقتين يشبه حورية البحر في ” كلكتا ” بالهند، وتعرف هذه الظاهرة النادرة بـ ” متلازمة حورية البحر ” أو ” سيرينوميليا ” ، وبذلك تعد هذه الحالة الثانية في الهند والخامسة في العالم، ولم تكتشف الأم حالة ابنها لعدم خضوعها للآشعة المقطعية خلال حملها .

وقال أخصائي الأطفال في المستشفى، إن هذه أول حالة يراها طوال مسيرته المهنية لمتلازمة حورية البحر، حيث تشكل الجزء العلوي لجسد الطفل بشكل طبيعي، في حين التصقت ساقاه الاثنتان من الخصر حتى القدم ، ولم يستطع الأطباء تحديد جنس الطفل، وتوفي بعد أربع ساعات فقط.

وأكد الطبيب أن سوء التغذية وضعف الدورة الدموية التي تصل إلى الطفل من الأم قد يؤدي إلى هذا النوع من تشوه الأجنة.

